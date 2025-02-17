Ç.RİZESPOR GALATASARAY maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç.Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Ç.Rizespor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç.Rizespor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç.Rizespor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor11'i:



Galatasaray 11'i:



Ç.RİZESPOR GALATASARAYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.