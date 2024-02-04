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Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir?

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Lyon - Marsilya maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı ne zaman?

4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Lyon - Marsilya maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Lyon - Marsilya CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir?

LYON - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lyon ile Marsilya arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 22:45'te Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports 4'ü Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip etmek mümkün olacak. Maçın keyfi, belirtilen kanallar aracılığıyla canlı olarak çıkarılabilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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