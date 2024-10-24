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Lyon Beşiktaş hangi kanalda? Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lyon Beşiktaş hangi kanalda? Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Lyon Beşiktaş United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lyon Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

Lyon Beşiktaş maçı hangi kanalda? Lyon Beşiktaş United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Lyon Beşiktaş spikeri kim anlatıyor. Maç öncesi Lyon Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde!

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon Beşiktaş maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Lyon Beşiktaş maçını güncel TRT Spor frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Lyon Beşiktaş maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

LYON BEŞİKTAŞ UNİTED İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lyon Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu:

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile.

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Lyon Beşiktaş hangi kanalda? Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon Beşiktaş maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyon Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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