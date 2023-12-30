Luton Town - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Luton Town - Chelsea maçı nerede oynanıyor?

30 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Chelsea maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Chelsea CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Luton Town- Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Luton Town- Chelsea maçı ne zaman?

LUTON TOWN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

30 Aralık Cumartesi günü Luton Town ile Chelsea arasında nefes kesen bir mücadele gerçekleşecek. İngiltere Premier Lig'e ait bu önemli karşılaşma, saat 15:30'da başlayacak. Maçın ev sahibi, Luton Town, Kenilworth Road Stadyumu'nda taraftarlarıyla buluşacak ve güçlü rakibi Chelsea ile kıyasıya mücadele edecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için Bein Sports veya diğer resmi yayın platformlarını kullanabilirler.