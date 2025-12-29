Haberler

Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası
Kadıköy'deki lüks otomobil galerisi sahibinin, müşterilerinden ve yatırımcılardan topladığı 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Galeri sahibinin, müşteri ve yatırımcılardan aldığı paralarla büyük bir vurgun yaptığı ve Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Mağdur olduğunu iddia eden birçok kişi savcılığa başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • İstanbul Kadıköy'deki S CLASS otomobil galerisi sahibinin, müşteri ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.
  • Galeride kalan otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.
  • Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

11 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla 11 milyar liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Finans
