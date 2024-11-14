Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet transferi için kolları sıvayan Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Luka Jovic ile ilgileniyor. Forma şansı bulmakta zorlanan Sırp golcü de ayrılığa sıcak bakıyor. Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne?

LUKA JOVİC KİMDİR?

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüyü radarına aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcünün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.

Luka Jovic, bu sezon Milan'da istediğini bulamadı. Sadece 4 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki golcü, 1 kez gol sevinci yaşadı. Kızılyıldız, Benfica, Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formaları giyen Jovic, kariyeri boyunca tüm kulvarlarda çıktığı 297 maçta 82 gol, 26 asistlik performans sergiledi. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını terleton deneyimli forvet, 42 karşılaşmada 11 gol attı ve 2 asist yaptı. Luka Jovic'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.