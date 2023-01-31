Galatasaray'ın, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i kadrosuna katma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Peki, Luka Jovic kimdir? Luka Jovic hangi takımda oynuyor? Luka Jovic kaç yaşında, mevkisi ne?

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Galatasaray, devre arası transfer de iddialı isimlerle gündeme geliyor. Forvet bölgesini güçlendirmek istediği ve İtalya Serie A'da forma giyen yıldız golcü için devreye girdiği iddia edildi. Peki, Luka Jovic kimdir? Luka Jovic hangi takımda oynuyor? Luka Jovic kaç yaşında, mevkisi ne?

LUKA JOVİC KİMDİR?

Luka Jovic Fiorentina'da forvet pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur. 2019'da Real Madrid'e transfer olmuştur.

11 Aralık 2013 tarihinde Jovi Sırbistan U-17 formasıyla 4-1 yendikleri Hırvatistan'a karşı hat trick yaptı. Temmuz 2014'te Veljko Paunovic tarafından 2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için 19 yaş altı kadrosuna çağrıldı.

Doğum tarihi: 23 Aralık 1997 (25 yaşında)

Boy: 1,82 m

Kilo: 85 kg