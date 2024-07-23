Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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LUGANO - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

Lugano Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lugano Fenerbahçe maçı 4-3'lük Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Lugano Fenerbahçe maçı 23 Temmuz 2024 günü oynandı.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lugano Fenerbahçe maçı canlı olarak Spor Smart'tan yayınlandı.