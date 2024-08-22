Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Lugano Beşiktaş maçı oynanıyor. Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Lugano Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Lugano Beşiktaş maçı 3-3 Beşiktaş devam ediyor:

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lugano Beşiktaş maçı 11'i:

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Beşiktaş maçı, Thun'da, Stockhorn Arena Stadyumu'nda oynanacak.