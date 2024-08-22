Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Lugano Beşiktaş maç özeti!UEFA'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lugano Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Lugano Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Lugano Beşiktaş maç özeti...

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini deS Sports platformlarından izleyebilirsiniz.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Lugano Beşiktaş maçı 3-3 Beşiktaş devam ediyor:

LUGANO BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lugano Beşiktaş maçı 11'i:

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Beşiktaş maçı, Thun'da, Stockhorn Arena Stadyumu'nda oynanacak.