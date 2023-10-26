Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan maç Exxen'den yayınlanıyor. Müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetiyor. Peki, LUD hangi takım? LUD açılımı ne?

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var. Maçı izleyenler ise LUD hangi takım? LUD açılımı ne gibi soruların yanıtlarını merak etti.

LUD HANGİ TAKIM?

PFC Ludogorets Razgrad 1945 yılında Bulgaristan'ın Razgrad kentinde kurulmuş futbol kulübü. Bulgaristan'ın en üst seviyedeki ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 8.808 kişilik Ludogorets Arena Stadı'nda oynamaktadır. Sahasında oynadığı her maçtan önce Lazio ve Benfica futbol takımları gibi stadın etrafında maskotları olan Fortuna isimli dişi kartalı uçurmaktadırlar.

İkinci lige ilk kez yükseldiği 1962 yılı haricinde 2009-10 sezonuna kadar üçüncü ligde mücadele eden Razgrad Kartalları, 2010-11 sezonunda Bulgaristan'ın en üst ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'ya çıkmıştır. Takip eden on sezonda üst üste şampiyon olmuş, bunun yanında 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında Kupa na Balgariya ve 2011-12, 2013-14, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında 4 defa Bulgaristan Süper Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde etmiştir.

2015-16 sezonunda Júnior Caiçara'nın Schalke 04 takımına satışından elde edilen €4.500.000 kulüp tarihinde alınan en yüksek bonservis bedeli olurken, aynı sezon São Paulo'dan alınan Jonathan Cafu için ödenen €2.200.000 en yüksek transfer ödemesi olarak kayıtlara geçmiştir.