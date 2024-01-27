Üye Girişi
Haberler

Lorenz Assignon kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Galatasaray, Rennes forması giyen 23 yaşındaki Lorenz Assignon'u kadrosuna katıyor. Peki, Lorenz Assignon kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

Lorenz Assignon, Ligue 1 kulübü Rennes için sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur. Peki, Lorenz Assignon kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

LORENZ ASSİGNON KİMDİR?

Lorenz Assignon, Ligue 1 kulübü Rennes için sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur.

Doğum: 22 Haziran 2000 (23yaşında),

Şu andaki takımları: Stade Rennais FC (#22 / Defans),

Boy: 1,81 m

Mevkisi: Sağ bek

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Gündem Yaşam Spor Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Hakkari belediye başkan adayları kim? CHP Hakkari'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Eskişehir belediye başkan adayları kim? CHP Eskişehir'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Edirne belediye başkan adayları kim? CHP Edirne'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Diyarbakır belediye başkan adayları kim? CHP Diyarbakır'da kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Düzce belediye başkan adayları kim? CHP Düzce'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Denizli belediye başkan adayları kim? CHP Denizli'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Çorum belediye başkan adayları kim? CHP Çorum'da kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Çaakkale belediye başkan adayları kim? CHP Çaakkale'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Bursa belediye başkan adayları kim? CHP Bursa'da kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Bitlis belediye başkan adayları kim? CHP Bitlis'te kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Bingöl belediye başkan adayları kim? CHP Bingöl'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Batman belediye başkan adayları kim? CHP Batman'da kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Bartın belediye başkan adayları kim? CHP Bartın'da kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Balıkesir belediye başkan adayları kim? CHP Balıkesir'de kimi belediye başkan adayı gösterdi? CHP Ankara belediye başkan adayları kim? CHP Ankara'da kimi belediye başkan adayı gösterdi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title