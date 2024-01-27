Lorenz Assignon, Ligue 1 kulübü Rennes için sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur. Peki, Lorenz Assignon kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

LORENZ ASSİGNON KİMDİR?

Lorenz Assignon, Ligue 1 kulübü Rennes için sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur.

Doğum: 22 Haziran 2000 (23yaşında),

Şu andaki takımları: Stade Rennais FC (#22 / Defans),

Boy: 1,81 m

Mevkisi: Sağ bek