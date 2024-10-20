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Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Liverpool Chelsea maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Liverpool Chelseamaçı hangi kanalda? Liverpool Chelseamaçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Chelseamaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Chelseamaçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Chelseamaçı yayın bilgisi haberimizde!

LİVERPOOL CHELSEAMAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Chelseaarasındaki Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool ChelseaMaçı, 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Liverpool Chelseamaçı, saat 18:30'da başlayacak.

LİVERPOOL CHELSEAMAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Liverpool Chelseamaçı 11'leri henüz açıklanmadı.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool Chelseakarşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpoolsahasında oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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