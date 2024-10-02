Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı, Liverpool ve Bologna takımları arasındaki mücadele ile devam ediyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği olaylar arasında yer alıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği konusu araştırılıyor. Peki, Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!

LIVERPOOL- BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Bologna karşılaşması 2 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.

LIVERPOOL- BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

İlgili Haberler