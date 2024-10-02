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Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bologna takımları karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve maçın şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı, Liverpool ve Bologna takımları arasındaki mücadele ile devam ediyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği olaylar arasında yer alıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği konusu araştırılıyor. Peki, Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!

LIVERPOOL- BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Bologna karşılaşması 2 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.

LIVERPOOL- BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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