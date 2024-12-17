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Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek?

Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek?
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başkaşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic'in sağlık durumu belli oldu. Peki, Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek?

Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek? Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başkaşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic'in sağlık durumu belli oldu. Peki, Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Detaylar...

LİVAKOVİC'İN SAKATLI NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic'in, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 20 Aralık'taki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan Livakovic'in, 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynanacak maçta sahalara dönmesi bekleniyor.

Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü ligin 17. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli eldivenin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Livakovic'in 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

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