Line TV, Bursa merkezli yerel televizyon kanalı. Daha çok haber, spor ve kültürel içerikli yayın yapmaktadır. Bursa ve Marmara Bölgesi gündemi ile alakalı haber yayınları, Bursaspor ve diğer Bursa takımlarıyla alakalı spor programları, yerel ve ulusal gündem ağırlıklı yayınlar kanalın genel içeriğini oluşturmaktadır. Peki, Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir?

LİNE TV HAKKINDA

Line TV, Bursa merkezli yerel televizyon kanalı. Daha çok haber, spor ve kültürel içerikli yayın yapmaktadır. Bursa ve Marmara Bölgesi gündemi ile alakalı haber yayınları, Bursaspor ve diğer Bursa takımlarıyla alakalı spor programları, yerel ve ulusal gündem ağırlıklı yayınlar kanalın genel içeriğini oluşturmaktadır.

Gökçen Grup bünyesinde bulunan Line TV 30 Ağustos 2006'da Bursa'da yayına başladı. Karasal olarak sadece Bursa'da izlenebilen Line TV 2012 yılında uydu yayınına geçti. Kanalın iştiraki olan Radio Line 1992 yılından beri Bursa ve Güney Marmara'da 99.1 frekansından new-age, lounge, soul, nu-jazz, rock, reggae, latin, r&b, bossa-nova, soulful, groove tarzı müzik yayını yapmaktadır.

Line TV merkez stüdyoları ve yayın merkezi Bursa'da bulunmaktadır. Karasal olarak ve KabloTV'de sadece Bursa'dan, Türksat uydusu aracılığıyla Türkiye ve farklı ülkelerden de izlenebilmektedir.

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