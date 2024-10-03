Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Lille Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lille Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Lille Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Lille Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Lille Real Madrid özet videosu!

LİLLE REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Lille Real Madrid maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Lille Real Madrid özet bölümünde yer alan bilgilerden Lille Real Madrid geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

LİLLE REAL MADRİD ÖZET

Lille Real Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Lille Real Madrid maç özeti linki üzerinden Lille Real Madrid özetine ulaşabilirsiniz.

LİLLE REAL MADRİD ÖZET VİDEOSU

LİLLE REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lille Real Madrid maçı 1-0'lık Lille üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Lille puanını 3'e yükseltti. Real Madrid ise 3 puanda kaldı.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMANDI?

Lille Real Madrid maçı 2 Ekim 2024 günü oynandı.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lille Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.