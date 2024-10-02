Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lille Real Madrid maçı hangi kanalda? Lille Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİLLE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Real Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Lille Real Madrid maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için TRT Tabii kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor kullanıcıları bu akşamki Lille Real Madrid maçını şifresiz izleyebilecekler.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

LİLLE REAL MADRİD İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lille Real Madrid maçı 11'leri belli oldu:

Lille: Chevalier; Alexsandro, Diakité, Gudmundsson; Tiago Santos, André, Bouaddi, Cabella, Bakker; Zhegrova, David

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde; Bellingham; Vinicius, Endrick

LİLLE REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Real Madrid maçı, Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.