Lille Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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LİLLE - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

Lille Fenerbahçe maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lille Fenerbahçe maçı 1-0'lık Lille üstünlüğüyle devam ediyor.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Lille Fenerbahçe maçı 6 Ağustos 2024 günü oynandı.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lille Fenerbahçe maçı canlı olarak EXXEN'den yayınlandı.