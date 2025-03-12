Lille Borussia Dortmund maç özeti ve golleri! (VİDEO) Lille Borussia Dortmund geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Lille Borussia Dortmund maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lille Borussia Dortmund maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Lille Borussia Dortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Lille Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Lille Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Lille Borussia Dortmund özet videosu!

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Lille Borussia Dortmund maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Lille Borussia Dortmund özet bölümünde yer alan bilgilerden Lille Borussia Dortmund geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

LİLLE BORUSSİA DORTMUND ÖZET

Lille Borussia Dortmund maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lille Borussia Dortmund maçı 2-1'lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle devam ediyor.

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lille Borussia Dortmund maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.