Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak?

Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu, hem zirve mücadelesi hem de kümede kalma yarışı açısından oldukça çekişmeli geçmeye aday. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta maçları ne zaman oynanacak, ara transfer dönemi ne zaman? İşte tüm detaylar…

LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025 Cuma günü resmen başlıyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sezonun ilk haftası, 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'in ilk devresi 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında sona erecek. Takımlar, ardından kısa bir devre arası tatiline girecek.