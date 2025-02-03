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Lemina kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Lemina daha önce Galatasaray'da oynadı mı?

Lemina kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Lemina daha önce Galatasaray'da oynadı mı?
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Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Peki, Lemina kimdir? Mario Lemina kaç yaşında, mevkisi ne? Lemina daha önce Galatasaray'da oynadı mı?

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Lemina daha önce Galatasaray'da oynadı mı? Lemina kimdir? Mario Lemina kaç yaşında, mevkisi ne?

LEMİNA KİMDİR?

Mario René Junior Lemina (d. 1 Eylül 1993, Libreville), ön libero mevkiinde oynayan Gabonlu millî futbolcudur. Premier League takımlarından Wolverhampton Wanderers'da forma giymektedir.

Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmî bir maçta Lorient forması giydi. 26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu. 2017 yılında Southampton'a transfer oldu. Eylül 2019'da, 2019-20 sezonu sonuna kadar Süper Lig takımlarından Galatasaray'a kiralandı.

LEMİNA DAHA ÖNCE GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Lemina Eylül 2019'da, 2019-20 sezonu sonuna kadar Süper Lig takımlarından Galatasaray'a kiralandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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