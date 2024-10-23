Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Leipzig- Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Leipzig- Liverpool maçı öncesi Leipzig- Liverpool maçı şifresiz mi? Leipzig- Liverpool maçı hakemi kim? Leipzig- Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Leipzig- Liverpool nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

23-10-2024 LEIPZIG VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Leipzig ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İçtimai TV, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LEIPZIG-LIVERPOOL MAÇI İÇTIMAI TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LEIPZIG-LIVERPOOL MAÇI TABİİ SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LEIPZIG-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?

Leipzig-Liverpool Maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

LEIPZIG-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig-Liverpool Maçı, saat 22:00 başlayacak.

LEIPZIG-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leipzig ve Liverpool, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.