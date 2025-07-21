Kimi kullanıcılar Arapça yazılı tişörtlerin kaldırılmasını gerekçe göstererek markaya tepki gösterirken, bazı kesimler mağazalarda Arapça reyon tabelalarının kullanılması nedeniyle boykot çağrısında bulundu. Bu nedenle, "LC Waikiki neden boykot ediliyor?" sorusu farklı gruplar tarafından farklı gerekçelerle dile getirilmeye başladı. Peki, LC Waikiki neden boykot?

LC WAIKIKI NEDEN BOYKOT?

LC Waikiki, 2022 yılında üzerinde Arapça "Oyun zamanı geldi" yazan Mickey Mouse tişörtlerini Türkiye mağazalarından çekmişti. Şirket bu olayı bir stok sistem hatası olarak açıklasa da, bazı Arap ülkelerinde bu karar "ırkçılık" olarak yorumlandı. Sosyal medyada "#BoycottLCWaikiki" etiketiyle boykot çağrıları başlatıldı.

2024 yılında Kilis'teki bir LC Waikiki mağazasında Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli reyon tabelaları kullanılması sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bunu "Türkçe'ye saygısızlık" olarak yorumlayarak markaya tepki gösterdi. Bu gelişme sonrası "LC Waikiki neden boykot" sorusu Türkiye gündeminde de yer aldı.