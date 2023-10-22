Lays, dünya genelinde tatlı ve serinletici bir lezzet olarak bilinen bir cips markasıdır. Bu kapsamda zaman zaman Lays hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Lays hangi ülkenin? Lays hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lays markası nereye ait?

Lays hangi ülkenin? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ürünü kullanmakta olan pek çok kişi Lays'nın hangi ülkenin ürünü olduğunu merak eder. Lays dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan lezzetli bir cips markasıdır. Peki, Lays hangi ülkenin? Lays hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lays markası nereye ait?

LAYS HANGİ ÜLKENİN?

Lays, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir markası olmasına rağmen, dünya genelinde sevilen ve bilinen bir atıştırmalık markasıdır. Kaliteli malzemeler ve farklı lezzet seçenekleri, Lays'in atıştırmalık severler arasındaki popülerliğini sürdürmesini sağlar. 1964'te PepsiCo ile birleşme kararı alındı. Bu birleşmeyle PepsiCo, inc. çatısı altında toplandı. Halen PepsiCo, inc firmasının öz iştiraklerinden birisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarın yüzde 40'ına hakimdir. Küresel pazarda ise bu pay yüzde 30 seviyesindedir.