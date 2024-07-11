LASK Linz Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kimler attı? MAÇ SKORU! LASK Linz GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Lask Linz Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. LASK Linz Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. LASK Linz Galatasaray canlı maç anlatımı ve LASK Linz Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LASK - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

LASK Linz Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

LASK - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LASK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak.

LASK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

LASK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

LASK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Galatasaray maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.