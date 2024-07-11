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LASK Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın LASK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray bu akşam LASK ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın LASK ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın LASK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte LASK Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

LASK Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray bu akşam LASK ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın LASK ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın LASK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte LASK Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY LASK MAÇI İLK 11

Galatasaray'ın Lask Linz maçı 11'i şu şekildedir:

Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Sergio, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi

LASK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LASK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK YAPIYOR

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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