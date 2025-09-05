Ay-Yıldızlılar, Gürcistan maçında Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan zaferle ayrıldı. Türkiye, İspanya karşısında da kazanarak hem moralini yükseltmeyi hem de gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu zorlu müsabakanın kadrosunu merakla bekliyor. Peki, Lamine Yamal Türkiye İspanya maçında oynayacak mı?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavını deplasmanda Gürcistan karşısında verdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında ise Konya'da İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın hakları TV8'de olacak.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

Milli Takım, Gürcistan maçının ardından doğrudan Konya'ya geçerek İspanya karşılaşmasına odaklandı. Hazırlıklar 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Aynı gün saat 20.30'da ise Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

Milli takım kafilesi, İspanya ile oynanacak kritik mücadelenin ardından İstanbul'a dönüş yapacak.

LAMİNE YAMAL TÜRKİYE İSPANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lamine Yamal'ın Türkiye İspanya maçında oynaması bekleniyor.