KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu toplu ödeme tarihi belli oldu mu?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödemeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her eğitim yılı için belirlenen takvim doğrultusunda yapılır. Peki,KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu toplu ödeme tarihi belli oldu mu? T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ödemesi nasıl yapılacak? KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde!

KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

2025–2026 dönemi için ödemeler, önceki yılların uygulamaları ve resmi açıklamalar dikkate alındığında bazı belirgin kalıplara göre planlanmaktadır.

İlk kez burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayı işlemini e-Devlet üzerinden tamamlamalıdır.

Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılır; bu da her ay belirli günlerde yoğunlaşan bir ödeme takvimi oluşturur.

Geçmiş yıllarda, ilk ödeme Kasım ayında, çoğu zaman iki aylık tutarın toplu olarak yatırılmasıyla gerçekleşmiştir.

Sonraki aylarda ödemeler, düzenli olarak aylık bazda yapılmaktadır.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenciler, burs ve kredilerin hesaplara ne zaman geçeceğini merak etmektedir.

2025–2026 dönemi için ilk ödemelerin Kasım ayının ortasında yapılması beklenmektedir.

Bazı kaynaklarda, ödemelerin 15–30 Kasım tarihleri arasında kademeli olarak başlayacağı belirtilmektedir.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme günleri:

Son hanesi 0 ve 2 → ilk gün,

Son hanesi 4 ve 6 → ikinci gün,

Son hanesi 8 → üçüncü gün.

İlk ödemelerin toplu ve iki aylık olabileceği öngörülmektedir (Ekim ve Kasım ayı birlikte yatırılabilir).

KYK BURSU TOPLU ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Toplu ödeme konusu öğrenciler tarafından her yıl dikkatle takip edilmektedir.

Önceki dönemlerde KYK, 3 aylık toplu ödeme yapmıştır.

2025–2026 dönemi için ise iki aylık toplu ödeme ihtimali öne çıkmaktadır (Ekim + Kasım).

Resmî bir açıklama henüz netlik kazanmamıştır; öğrencilerin GSB ve KYK resmi duyurularını takip etmesi önerilir.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre dağıtılmaktadır.

Ödemeler her ay belirli günlerde yapılır.

Kimlik numarasının son hanesine göre gün dağılımı:

Son hane 0 ve 2 → ilk gün,

Son hane 4 ve 6 → ikinci gün,

Son hane 8 → üçüncü gün.

Bu sistem, yoğunluğu dengelemek ve ödeme sürecinin verimliliğini artırmak amacıyla uygulanır.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Burs ve kredi miktarları her eğitim dönemi ekonomik koşullar ve bütçe imkânlarına göre güncellenmektedir.

2025 itibarıyla, ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK bursu 3.000 TL/ay olarak belirlenmiştir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de burs miktarlarında artış beklentileri bulunmaktadır.

Resmî zam ve güncellemeler genellikle Aralık–Ocak aylarında duyurulmaktadır.