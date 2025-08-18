Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, hem öğrenciler hem de aileler için KYK yurt başvuruları önemli bir gündem maddesi hâline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yükseköğrenim yurtlarında barınmak isteyen binlerce üniversite adayı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki,KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

2025 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak üniversite adaylarının merakla beklediği bu süreç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak. Bu yıl YKS tercihleri 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuru sürecini başlatması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacak olması nedeniyle, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine gidip şifrelerini almaları gerekiyor. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerine sahip olanlar da bu yöntemleri kullanabilir. Yurt başvuruları, e-Devlet sisteminde kayıtlı öğrenim bilgilerine göre değerlendirileceğinden, öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerinin doğru olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri önem taşıyor. Eğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa, öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi bir takvim açıklamadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayının ilk günleri arasında alındığı görülüyor. 2024 yılında burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu yıl da üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru ekranının e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.