Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında gerçekleşecek olan futbol maçı, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. TFF 3. Lig maçında Kuşadasıspor ve Bornova 1877, taraftarlarının önünde sahaya çıkarak galibiyet için mücadele edecek. Maçın hangi tarihte ve saatte gerçekleştirileceği, taraftarlar arasında merak konusu olurken, karşılaşmanın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi?

KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN?

Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

KUŞADASISPOR İLK 11'İ

MİRAÇ FATİH DEĞİRMENCİ

EYÜP OSKAN

BATUHAN ÖZDURAN

ENDER ALKAN

SERKAN YOLA

BERKE AVCI

EMİR ŞENOCAK

İSMAİL ONUR KALKAN

FERHAT ÖZTAŞDELEN

MİRZACAN YILDIRIM

HASAN DEMİR

BORNOVA 1877 İLK 11'İ