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KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi?

KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi?
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Kuşadasıspor ve Bornova 1877 arasında gerçekleşecek olan futbol maçı büyük bir merakla bekleniyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Maçın detayları ve izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.

Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında gerçekleşecek olan futbol maçı, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. TFF 3. Lig maçında Kuşadasıspor ve Bornova 1877, taraftarlarının önünde sahaya çıkarak galibiyet için mücadele edecek. Maçın hangi tarihte ve saatte gerçekleştirileceği, taraftarlar arasında merak konusu olurken, karşılaşmanın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi?

KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN?

Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

KUŞADASISPOR İLK 11'İ

  • MİRAÇ FATİH DEĞİRMENCİ
  • EYÜP OSKAN
  • BATUHAN ÖZDURAN
  • ENDER ALKAN
  • SERKAN YOLA
  • BERKE AVCI
  • EMİR ŞENOCAK
  • İSMAİL ONUR KALKAN
  • FERHAT ÖZTAŞDELEN
  • MİRZACAN YILDIRIM
  • HASAN DEMİR

BORNOVA 1877 İLK 11'İ

  • MUSTAFA ERDEM UYSAL
  • MURAT ARSLAN
  • YILMAZ CAN TAŞKIRAN
  • MUSTAFA ÇALIŞKAN
  • SABAHATTİN DESTİCİ
  • METE ŞENTÜRK
  • MUSTAFA HAKKI PEKER
  • FIRAT İNAL
  • ARDA FURKAN ABBAK
  • KEREM HAYTA
  • UTKAN GÖKÇEN
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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