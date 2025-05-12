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Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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Kurban Bayramı ikramiyesi 2025 yılı itibarıyla emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi vatandaşların aklında Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? sorusu yer alıyor.

Emekliler, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aldıkları 4.000 TL'lik ikramiyenin Kurban Bayramı'nda artıp artmayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler bu yıl toplamda 8.000 TL bayram ikramiyesi almış olacak. Bu tutar, iki bayram için ayrı ayrı 4.000 TL olmak üzere hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı ikramiyesi, bayramdan hemen önce, 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensuplarına tahsis numaralarına göre yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Kurban Bayramı ikramiyesi yalnızca yaşlılık maaşı alanlara değil, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, malulen emekli olanlar ve ölüm aylığı alan vatandaşlara da ödenecek.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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