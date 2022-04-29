Küme düşme kaldırıldı mı? Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması yönünde tartışmalar sürerken, MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talepte bulunduklarını açıkladı. Peki, Küme düşme kaldırıldı mı 2022? Süper Lig'te küme düşme kalkacak m? Küme düşme kaldırılacak mı? İşte detaylar...

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN TALEBİ

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması yönündeki talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini açıkladı. Fendoğlu'nun bu sözlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"TÜRK FUTBOLUNDAKİ GELİŞMELER KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Meclis'te konuşan Mehmet Fendoğlu, "Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI MI?

Küme düşmenin kaldırıldığına dair henüz yapılmış bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Haberler.com - Gündem