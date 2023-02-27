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Kulüpler Birliği Başkanı kim? Kulüpler Birliği Başkanı kimdir, adı ne?

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Kulüpler Birliği Başkanı kim? Kulüpler Birliği Başkanı kimdir, adı ne?

Futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alan Kulüpler Birliği Başkanı kim merak ediliyor. Peki, Kulüpler Birliği Başkanı kim? Kulüpler Birliği Başkanı kimdir, adı ne?

Ali Koç sahaya inip Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktıAli Koç sahaya inip Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı

Kulüpler Birliği Başkanı kimdir? Futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alan Kulüpler Birliği Başkanı kim merak ediliyor. Peki, Kulüpler Birliği Başkanı kim? Kulüpler Birliği Başkanı kimdir, adı ne? Detaylar...

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI KİMDİR?

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tur. Yıldırım Ali Koç, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Mevcut Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanıdır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Kulüpler Birliği Başkanı kim? Kulüpler Birliği Başkanı kimdir, adı ne?

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