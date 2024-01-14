Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı?

Rade Krunic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Rade Krunic Fenerbahçe'ye faydalı olacak mı gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı konuları da araştırıldı.

KRUNİC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur. Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.

Krunic, profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.

2015'te Borac Cacak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunic, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.

Bosna Hersek'in eski bir genç millî futbolcusu olan Krunic, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.

Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.

KRUNİC MÜSLÜMAN MI, HIRİSTİYAN MI?

Krunic'in ailesi Boşnak kökenli ve o da Bosna-Hersek'in milli futbolcusudur. Ancak dini hakkında açıklama bulunmuyor.