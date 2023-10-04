Düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Ons altındaki düşüşün iç piyasayı etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. 'Ekonomik kriz öncesi hazırlık' uyarısı yapan Memiş, altındaki hareket yönünü açıkladı.

'Kriz öncesi hazırlık' diyen İslam Memiş'ten uyarı! Düğünü, borcu, yatırımı olan için tam zamanı

Düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı önceki kapanışının hemen altında 1.820 dolara kadar geriledi. Ons altın son 6 ayın en düşük seviyesine indi. ABD tarım dışı isthidam verisi ve FED açıklamaları piyasaların yönünü belirleyecek.

Haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam artışı olacak. Önceki ay tarım dışı istihdam artışı 187 bin kişi olmuştu. FED'in son çeyrekte faiz artışı yapma ihtimali de gözden kaçmıyor. Öte yandan Eylül ayında işsizlik oranının gerilemesi bekleniyor.

Küresel gelişmeler ons altını ve iç piyasada gram altın fiyatlarını etkiledi. Altında yaşanan düşüş sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın almayı veya satmayı düşününlere önemli uyarılar yaptı.

Posta'ya açıklama yapan uzman isim, "Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz arttıracağı beklentisi piyasalarda yankılanıyor. Son düşüş beklenen bir düşüş değildi. Şaşırtan bir düşüş oldu." dedi. Doların uluslararası piyasada değer kazanmasına dikkat çeken Memiş, bütün yatırım araçlarında düşüş meydana geldiğini belirtti.

GRAM ALTIN ALINIR MI?

Gram altının da onstan olumsuz etkilendiğini söyleyen Memiş, "Gram altın şu an Kapalıçarşı piyasasında 1658 ile 1673 TL seviyelerinde. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Altın yatırımı düşünenler, düğün yapacak olanlar ve altın borcu olanlar için iyi bir alım fırsatı yarattı." diye konuştu.

Dünyada enflasyon ile mücadele olduğunu ve faiz artırımları yapıldığını belirten Memiş, merkez bankalarının bu durumlarda altın stoğu yaptığını söyledi. Memiş, "Şu anda bütün merkez bankalarının altın stoklayacağı bir seviyede bulunuyoruz. Kasım ayında açıklanacak verilerden hangi merkez bankasının ne kadar altın stokladığını öğrenebileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'KRİZ ÖNCESİ HAZIRLIK' UYARISI

Stoklamanın ekonomik kriz öncesi hazırlık olduğunu düşündüğünü söyleyen Memiş,"Düşüşün arkasında yatan sebep sadece Fed'in faiz artırımı değil. Stoklama oldukça talepten dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor." dedi.

Altın almak veya satmak isteyenleri uyaran İslam Memiş, altın alacak kişilerin önümüzdeki hafta içini iyi değerlendirebileceğini söyledi."Altın fiyatlarındaki düşüş ile panik satışı yapanlar olmadığını da eklemek gerekir. Yani altın bozdurma değil alım tarafında bir talep olduğunu söyleyebiliriz." diyen Memiş, doların güçlenmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Altın fiyatlarının yeni yükseliş ile yıl sonunda geleceği seviyeyi açıklayan Memiş, "Düşüşlerin kısa vadeli olacağını yaklaşık 2 hafta sürebileceğini söyleyebilirim. Onun ardından tekrar toparlanma istediğinde bulunabilir. Gram altın yıl sonunda 1800 TL seviyelerini görecektir" şeklinde konuştu.