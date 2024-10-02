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Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi?

Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi?
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Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Uzun süredir kripto ve borsa yatırıcımlarının araştırdığı konulardan biri bu alanlara vergi gelip gelmeyeceği. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto varlıklara yönelik açıklamalarda bulundu. Peki kriptoda vergi yasası geliyor mu?

Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, borsa ve kripto varlıklar üzerinden alınması planlanan vergilerin alınıp alınmayacağı ile ilgili bilgiler verdi. İşte kripto vergi yasası ile ilgili merak edilenler…

KRİPTOYA VERGİ GELECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attıklarını duyurdu. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre bir süredir gündemde olan borsa ve kripto varlıklar üzerinden alınması planlanan yeni vergiler, artık gündemden çıkarıldı.

Şimşek, konuyla ilgili olarak, "Ekim ayında Meclise sunacağımız ekonomi paketinde, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir vergilendirme öngörmüyoruz. Bu kararımızın özel sektör yatırımlarına olumlu yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi?

Bakan Mehmet Şimşek ayrıca Orta Vadeli Program'ın (OVP) önemine dikkat çekerek, "Özel sektörümüzün OVP'yi rehber edinmesi, kendileri için çok faydalı olacaktır." dedi.

Uzmanlar, borsa ve kripto varlıklar üzerinden yeni bir vergi yükü getirilmemesinin piyasalarda istikrar sağlayacağını vurguladı. Bu karar, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Betül Cirit
Betül Cirit
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