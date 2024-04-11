Kripto Para Sektörü Uniswap'a Destek Veriyor

Uniswap Labs, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kendisine gönderilen Wells Bildirimi ile potansiyel bir hukuki mücadele sinyali aldı. Uniswap'ın içinde bulunduğu bu durum kripto para piyasasında büyük endişelere yol açtı.

Merkeziyetsiz Borsa Protokolü Uniswap, SEC'in Hedefinde

Merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Uniswap Labs, kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından olası bir dava öncesi uyarısı niteliğinde olan Wells Bildirimi aldığını açıkladı. Bu gelişme, kripto para sektöründe büyük yankı uyandırdı ve DeFi alanına yönelik ciddi bir adım olarak değerlendirildi.

Kripto para topluluğu, SEC'in bu hamlesini ademi merkeziyetçiliğe bir saldırı olarak yorumladı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Ryan Adams, durumu "SEC ve Beyaz Saray'ın kripto para sektörüne yönelik önemli bir hamlesi" olarak nitelendirdi. Adams, Uniswap'ın kripto dünyasının ademi merkeziyetçiliğinin önemli bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Hayden Adams gibi bir yenilikçiyi mahkemeye vermektense onore etmek gerekirdi. Kriptoya yapılan bu saldırı, aslında internetin özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır." dedi.

Uniswap Labs, diğer DeFi projelerinin aksine Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermeyi tercih ediyor. Şirket, merkeziyetsiz Uniswap protokolüne erişim sağlayan bir web sitesi işletiyor. Uniswap Labs'ın bu yapısı, düzenleyici otoriteler için potansiyel bir hedef haline gelmelerine sebep oldu.

The Rollup'tan Andy ise "DeFi'ye karşı savaş başladı. Gizliliği Blockchain'e taşıyıp, sansüre dayanıklı sistemler geliştirmeye devam etmeliyiz." diyerek sektörün bu mücadeleye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri, Uniswap ve kurucusu Hayden Adams'a destek mesajları yayınladı. Offchain Labs'ten A.J. Warner, "Bugün hepimiz Uniswap'ız. DeFi uğruna savaşmaya değer. Blockchain teknolojisi ve yazılımının şeffaflığı, geleneksel sistemlerle kıyaslanamaz. Bu, hepimiz için bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı. Variant Fund'dan Jake Chervinsky de "Bu savaşta sizinle birlikte mücadele etmek zorunda kaldığımız için üzgünüm ancak başarıya ulaşacağınızdan şüphem yok," diyerek Uniswap Labs'a olan güvenini belirtti.

Sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase'in eski Borsa Başkanı Vishal Gupta ise net ve adil düzenlemeler talep etti. Gupta, "Tek istediğimiz teknolojinin önünü açacak şeffaf kurallar." diyerek kripto para sektörünün düzenleyici belirsizlikten kurtulması gerektiğini vurguladı.