Kotex hangi ülkenin, kimin markası? Kotex İsrail markası mı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Kotex markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Kotex İsrail markası mı? Kotex hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

KOTEX HANGİ ÜLKENİN?

Kotex, dünya genelinde tanınmış ve güvenilir bir kadın hijyen ürünleri markasıdır. Kimberly-Clark, merkezi ABD'de, Teksas'ta bulunan, kişisel hijyenik ürünleri üreten çok uluslu şirkettir. Kimberly Clark and Co. şirketi 1872 yılında $ 42,000 sermaye ile John A. Kimberly, Havilah Babcock, Charles B. Clark ve Neenah Franklyn C. Shattuck tarafından Wisconsinde kuruldu. 2001 yılında Kimberly-Clark İtalyan bebek bezi üreticisi Linostar'ı bünyesine kattı. 2002 yılında, Kimberly-Clark Avustralya kâğıt ambalaj üreticisi Amcor'un hisselerini, 2003 yılında ise Polonya doku yapımcısı Klucze'ni satın aldı.