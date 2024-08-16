Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de başladı. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Galatasaray maçı 1-1 devam ediyor.

KONYASPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri:

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Galatasaray maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.