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Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray bu akşam Konyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Konyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Konyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Konyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Konyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu 2. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Galatasaray maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Konyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri:

KONYASPOR : Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

GALATASARAY : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Osman Demir
Osman Demir
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Galatasaray Konyaspor Futbol Konya Spor Süper Lig Futbol Gündem Spor Haberler

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