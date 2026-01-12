Haberler

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Güncelleme:
Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının iki katına çıktığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Çevresindeki kişilerin de benzer şekilde yüksek fatura aldığını belirten vatandaş, şirketlerden açıklama istedi.

  • Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının ikiye katlandığını öne sürdü.
  • Vatandaş, 10 kişiye mesaj atarak herkese iki kat fatura geldiğini belirtti.

Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesine tepki göstererek doğalgaz şirketlerine çağrıda bulundu. Vatandaş, faturaların ikiye katlandığını öne sürerek durumun nedenini sordu.

"FATURALARI NEDEN İKİYE KATLADINIZ?"

Tepkisini mesajla dile getiren vatandaş, "Doğalgaz şirketlerine soruyorum: Faturaları neden ikiye katladınız? Konya'nın suçu ne?" ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİYE MESAJ ATTIM, HERKESE İKİ KAT GELMİŞ"

Sorunun kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için çevresine de ulaştığını belirten vatandaş, "Sabahtan beri 10 kişiye mesaj attım; acaba sorun bizde mi diye. Herkese iki kat fatura gelmiş" diyerek benzer şikâyetlerin yaygın olduğunu savundu.

Yorumlar (3)

girilmez:

2 Faturayıda koy millet görsün 10 kişiye mesaj attımla olmaz bana hemen hemen aynı tutar geldi mesela

girilmez:

2175 miş 2458 geldi

prince murad:

durmak yok yola devam nasil isterseniz öyle yonetilirsiniz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

