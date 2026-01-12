Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesine tepki göstererek doğalgaz şirketlerine çağrıda bulundu. Vatandaş, faturaların ikiye katlandığını öne sürerek durumun nedenini sordu.

"FATURALARI NEDEN İKİYE KATLADINIZ?"

Tepkisini mesajla dile getiren vatandaş, "Doğalgaz şirketlerine soruyorum: Faturaları neden ikiye katladınız? Konya'nın suçu ne?" ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİYE MESAJ ATTIM, HERKESE İKİ KAT GELMİŞ"

Sorunun kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için çevresine de ulaştığını belirten vatandaş, "Sabahtan beri 10 kişiye mesaj attım; acaba sorun bizde mi diye. Herkese iki kat fatura gelmiş" diyerek benzer şikâyetlerin yaygın olduğunu savundu.