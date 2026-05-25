Konut Piyasasında 2027 Uyarısı: “Bekleyen talep yeni dönemi tetikleyebilir”

Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı Medet Anli, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve yeni konut arzındaki yavaşlamanın piyasayı etkilediğini söyledi. Faizlerin düşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması halinde ertelenmiş talebin yeniden devreye girebileceğini belirten Anli, özellikle 2027 sürecinde yeni bir fiyatlama döneminin başlayabileceğini ifade etti. Türkiye’de konut piyasası ekonomik gelişmelerle birlikte yeniden hareketlenme sinyalleri verirken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Yatırım uzmanı Medet Anli, üretimde yaşanan yavaşlama, arsa maliyetlerindeki yükseliş ve faizlerde beklenen geri çekilmenin önümüzdeki dönemde konut piyasasında yeni bir süreci başlatabileceğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre konut satışlarında son dönemde dalgalı bir seyir yaşanırken, özellikle büyükşehirlerde yeni konut üretimindeki düşüş dikkat çekiyor. Sektörde maliyet baskısının sürdüğünü belirten Anli, demir, çimento, işçilik ve arsa fiyatlarındaki artışın yeni projelerin hızını doğrudan etkilediğini ifade etti.

“ERTELENMİŞ CİDDİ BİR KONUT TALEBİ VAR”

Deprem sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projelerinin konut talebini artırdığına dikkat çeken Medet Anli, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde güvenli ve yeni yapılara yönelik ilginin sürdüğünü söyledi. Piyasada uzun süredir ertelenmiş ciddi bir talep bulunduğunu belirten Anli, faiz oranlarında yaşanabilecek olası düşüşün sektörde yeniden hareketlilik oluşturabileceğini dile getirdi. Anli, “Faizlerde geri çekilme ve krediye erişimin kolaylaşması halinde satış tarafında yeniden güçlü bir hareketlilik görülebilir. Bu nedenle mevcut şartlarda konut satmayı düşünenlerin orta vadeli projeksiyonları dikkate alması önemli” dedi. Uzman isim, özellikle yeni üretimin sınırlı kaldığı bölgelerde arz-talep dengesinin önümüzdeki yıllarda daha belirgin şekilde hissedileceğini ifade etti.

“ARSA MALİYETLERİ FİYATLARI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR”

Son yıllarda arsa maliyetlerinin birçok bölgede enflasyonun üzerinde arttığını vurgulayan Medet Anli, bunun yeni konut üretimini zorlaştıran temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Yeni konut arzındaki yavaşlamanın mevcut konut stokunun değerini koruyan en önemli etkenlerden biri haline geldiğini belirten Anli, özellikle deprem dönüşümünün yoğun olduğu şehirlerde fiyat baskısının devam edebileceğine dikkat çekti. Konut piyasasının yalnızca faiz politikalarıyla şekillenmediğini vurgulayan Anli, nüfus hareketliliği, üretim kapasitesi ve kentsel dönüşüm projelerinin de piyasayı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Önümüzdeki süreçte hem yatırımcıların hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların piyasadaki çok boyutlu dinamikleri dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade eden Anli, 2027’ye doğru yeni bir fiyatlama döneminin başlayabileceği uyarısında bulundu.