Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları! Halkbank konut kredisi faiz girerek hesapla

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bugünlerde konut kredilerini araştırıyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları! Halkbank konut kredisi faiz girerek hesaplama! Konut kredisi faiz oranları Vakıfbank! Konut kredisi faiz oranları Akbank!

Bankalar 1 yıldan 15 yıla kadar konutlar için kredi verebiliyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları! Halkbank konut kredisi faiz girerek hesaplama! Konut kredisi faiz oranları Vakıfbank! Konut kredisi faiz oranları Akbank!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Konut fiyatlarının artışa geçmesiyle ev sahibi olmak isteyenler krediyle ev almak için bankaların yolunu tutuyor. İşte bazı bankaların kredi oranları:

Akbank konut kredisi faiz oranları

Akbank 1 milyon TL için 10 yılda yüzde 2,90 faiz uyguluyor. Böylece aylık taksidi 29 bin 970 liraya denk gelirken, geri ödemesi 3 milyon 600 bin TL oluyor.

İş Bankası konut kredisi faiz oranları

İş Banksı 1 milyon TL için 10 yılda yüzde 2,85 faiz uyguluyor. Böylece aylık taksidi 29 bin 512 liraya denk gelirken, geri ödemesi 3 milyon 551 bin TL oluyor.

Garanti BBVA konut kredisi faiz oranları

Garanti BBVA 1 milyon TL için 10 yılda yüzde 2,92 faiz uyguluyor. Böylece aylık taksidi 30 bin 153 liraya denk gelirken, geri ödemesi 3 milyon 629 bin TL oluyor.