Konuşanlar bitti mi? Konuşanlar yeni sezon olacak mı?

Konuşanlar bitti mi? Konuşanlar yeni sezon olacak mı?
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"Konuşanlar bitti mi?" sorusu, özellikle Hasan Can Kaya'nın EXXEN ile olan işbirliğini bitirmesinin ardından dijital platform kullanıcılarının gündeminde yerini aldı. Peki, Konuşanlar bitti mi? Konuşanlar yeni sezon olacak mı?

Milyonlarca izleyicinin takip ettiği Konuşanlar Talk Show ile dijital içerik dünyasında adını duyuran Hasan Can Kaya hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Son günlerde sosyal medyada sıkça sorulan "Konuşanlar bitti mi?" sorusu, EXXEN platformundan yapılan açıklamalar ve Hasan Can Kaya'nın duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Peki, Konuşanlar bitti mi? Konuşanlar yeni sezon olacak mı? İşte detaylar...

KONUŞANLAR BİTTİ Mİ?

Hasan Can Kaya, 26 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla EXXEN platformundan ayrıldığını resmen duyurdu. "Yeni sezonda EXXEN'de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda sizlerle paylaşacağım." sözleriyle Konuşanlar'ın yeni sezonda farklı bir platformda yayınlanacağını işaret etti.

Konuşanlar bitti mi? Konuşanlar yeni sezon olacak mı?

KONUŞANLAR YENİ SEZON OLACAK MI?

Program, sadece EXXEN'deki yayın hayatını tamamladı; ancak tamamen sona ermiş değil. Hasan Can Kaya'nın ifadesine göre yeni bir dijital platformda yayınlanması planlanıyor.

Ayrılık sebebi olarak global platformlarda kariyerini sürdürme isteği gösterildi. Hasan Can Kaya'nın, Netflix, Prime Video, Disney+ ve GAİN gibi platformlardan teklifler aldığı ve şu an değerlendirme sürecinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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