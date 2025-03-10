16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Kocaelispor Ankaragücü maçı CANLI nasıl izlenir? Kocaelispor Ankaragücü maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki!

Kocaelispor Ankaragücü maçı CANLI nasıl izlenir? Kocaelispor Ankaragücü maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Ankaragücü maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Kocaelispor Ankaragücü maçı canlı olarak nasıl izlenir? Maçı HD, kesintisiz ve donmadan izlemek isteyenler için detayları derledik.

Bugün oynanacak Kocaelispor Ankaragücü maçı, her iki takımın da puan durumu açısından kritik önem taşıyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için doğru adresleri araştırıyor. Futbol tutkunları, Kocaelispor Ankaragücü maçı izleme linkini merak ediyor. Maçı HD kalitesinde, kesintisiz ve donmadan izlemek isteyenler için yayın bilgilerini ve alternatif platformları bu haberde bulabilirsiniz.

KOCAELİSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Maçın yayın hakları resmi yayıncı kuruluş tarafından sağlanıyor. Kocaelispor Ankaragücü maçı canlı yayını, belirlenen kanallar üzerinden HD kalitesinde izlenebilecek. Ayrıca, dijital platformlar üzerinden de canlı yayın seçenekleri mevcuttur.

KOCAELİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor ile Ankaragücü arasındaki mücadele, 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Kocaelispor Ankaragücü maçı CANLI nasıl izlenir? Kocaelispor Ankaragücü maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki!

KOCAELİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak bu karşılaşma, beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Onur Öztonga, Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik, Vukovic, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Markao.

Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin, Özgür Aktaş, Halil Pehlivan, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Kwabena, Rakoczy, Cephas, Bajic.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
img

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
img

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.