Birçok şehir için TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken de bir yandan Kocaeli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu merak ediliyor. Kocaeli için sosyal konut projesi kapsamında başvuruda bulunana kişiler, 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Kocaeli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Sorusu, TOKİ kura çekim işlemlerinin etap etap gerçekleştirilirken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusuna başvuruda bulunmakta olan birçok vatandaş yanıt arıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KOCAELİ TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

KOCAELİ 2023 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET KOCAELİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.