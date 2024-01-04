Kizilyildiz - Partizan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kizilyildiz - Partizan Basket maçı!

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KİZİLYİLDİZ - PARTİZAN BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? NASIL?

Kızılyıldız ile Partizan arasındaki THY Euroleague maçı, 04 Ocak Perşembe günü S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek. İzlemek için şu frekans ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Kızılyıldız-Partizan mücadelesi, 04 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Bu önemli Euroleague karşılaşmasını kaçırmamak için S Sport Plus kanalını takip edebilirsiniz.

Maçın oynanacağı yer Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu Stadyumu olacak.