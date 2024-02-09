Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 49. Bölümünde; Mustafa'nın suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay, çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz. Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler.Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar.Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır.Dernekte çalışan bir kızın Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım'ın kafasını karıştırır.Fatih, ilişkilerine devam etme ya da bitirme konusunda bir karar vermesi için Doğa'yı zorlar.Yeni girdiği işler Umut'un başına bela açar.Abdullah ayaklanır ayaklanmaz Alev ile buluşur ve boşanmasının biraz süre alacağını söyler. Alev bu sıkıntılı döneme daha fazla katlanmak istemez.Alev konuyu kökünden çözmek için Pembe'ye gider.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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