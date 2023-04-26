Son günlerde gündemde yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği gündemde yer aldı. Sevilen dizilerden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler ise Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti Cuma günü var mı, yok mu? sorularını araştırdı.

Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? sorusu merak konusu oldu. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi. Arama motorlarında ise Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti Cuma günü var mı, yok mu? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi olan Kızılcık Şerbeti bu hafta ekranlarda yer almayacaktı fakat Ankara İdari Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisine verilen cezayı iptal etti bu nedenle de Kızılcık Şerbeti 28 Nisan Cuma günü ekranlarda yer alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayında! Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Hikayesi, usta oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkatleri çeken "Kızılcık Şerbeti" çok yakında Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?